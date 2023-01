Adam Driver si moltiplica nel divertente spot per il Super Bowl: ecco il video backstage

News Cinema

In uno spot che vedremo al Super Bowl, Adam Driver rappresenta l'apoteosi dell'attore egoriferito che vorrebbe recitare solo con se stesso. E si moltiplica. Ecco il divertente dietro le quinte.

Non c'è dubbio che al pubblico e ai registi Adam Driver piaccia molto, tanto che ultimamente, un po' come Chalamet, lo si trova un po' in tutti i film, Chissà se sono partiti da qua gli ideatori dello spot per Squarespace, che andrà in onda durante il Super Bowl, e di cui intanto è stato diffuso il backstage che vi proponiamo e che ci sembra divertente, azzeccato e tecnicamente perfetto.

Adam Driver si moltiplica per Squarespace

Nello spot, di cui abbiamo visto per ora il dietro le quinte, vediamo Adam Driver interagire solo con se stesso, perché, dice in quella che suona come l'autoironica apoteosi dell'attore autoriferito; "Sinceramente ho pensato che sarebbe stato fantastico, perché non mi piace nessun altro attore. Così poter recitare con me stesso per la prima volta mi permette di controllare il ritmo sul set. E' stato molto difficile entrare dentro me stesso per trovare tutte queste persone, è stata una delle cose più difficili che ho dovuto fare in tutta la mia vita". Una sua versione si vanta poi di esser stato alla prestigiosa Julliard School di recitazione, ma quando gli viene chiesto se sa cos'è Squarespace si mostra impreparato sull'argomento. E cosa farà dopo? "Dipingerò sono un bravissimo pittore, e coltivo noci", risponde. Lo spot deve aver divertito così tanto lo spiritoso attore che ha risposto così a una vera intervista su Rolling Stone: "Non potrei essere più felice di fare questa pubblicità con Squarespace e per il Super Bowl. SOLO il cast è stato un motivo sufficiente per farla".