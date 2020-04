Adam Driver protagonista di Yankee Comandante diretto da Jeff Nichols

News Cinema

Un progetto sulla carta molto interessante sul compagno americano di Che Guevara durante la rivoluzione cubana.

In un cinema americano piuttosto standardizzato ci sono due eccezioni; non che siano le uniche, ci mancherebbe. Una davanti e una dietro la macchina da presa: sono Adam Driver, reduce dalla strepitosa performance in Storia di un matrimonio con acclusa nomination oscar, e Jeff Nichols, che ha diretto pellicole interessanti come Mud, Take Shelter e Midnight Special, film in cui aveva già lavorato proprio con Driver.

I due torneranno a condividere lo stesso set in Yankee Comandante, adattamento di un articolo di David Grann del New Yorker sul compagno di Che Guevara durante la rivoluzione cubana. L’unico insieme a lui a raggiungere il rango di comandante, infatti, fu un americano dell’Ohio.

Vista la pandemia, è ancora complesso capire quale possano essere le tappe della produzione di questo interessante progetto. È verosimile pensare che le riprese possano partire nell’inizio del 2021.