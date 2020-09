Adam Driver nel thriller di fantascienza 65 prodotto da Sam Raimi

News Cinema

Il candidato all'Oscar Adam Driver interpreterà il thriller di fantascienza 65, scritto dagli autori di A Quiet Place e prodotto da Sam Raimi per la Sony.

È stato annunciato un nuovo progetto che coinvolge Adam Driver, ormai lanciatissimo dopo la candidatura all'Oscar per Storia di un matrimonio. Si intitola 65 ed è un thriller di fantascienza prodotto da Sam Raimi per la Sony e scritto dai coautori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods.

Non si conosce però ancora alcun dettaglio sulla trama nè quando entrerà in produzione, perché Driver deve prima terminare le riprese di The Last Duel di Ridley Scott, interrotte dalla pandemia e lo scorso 20 agosto era in trattative per interpretare Gucci, sempre diretto da Scott al fianco di Lady Gaga, Robert De Niro, Jared Leto e Al Pacino. Senza dimenticare Annette, il musical di Léos Carax con Marion Cotillard.

Niente male per un attore che non ha certo l'aspetto canonico del protagonista, e che, dopo essersi fatto notare con piccoli ruoli di contorno, è diventato uno dei leading men più richiesti di Hollywood.