Adam Driver al cinema da oggi con Storia di un matrimonio e The Report (aspettando Kylo Ren e il nuovo Star Wars)

News Cinema

L'attore americano per tre giorni nelle sale con l'uscita evento dei due film prossimamente in streaming, il primo prodotto su Netflix, l'altro su Amazon Prime Video.

Per molti di voi, forse, è solo (o principalmente) il Kylo Ren della nuova trilogia di Star Wars, e non vedete l'ora che arrivi il 18 dicembre per vederlo nei panni dell'erede di Darth Vader in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Ma Adam Driver è molto di più di uno dei volti resi leggendari dalla Forza o dal suo Lato Oscuro. Dal debutto nella serie tv Girls in avanti, si è andato affermando come uno dei più bravi e amati giovani attori della sua generazione, grazie alla sua partecipazione a film d'autore firmati da registi come Clint Eastwood (J. Edgar), Steven Spielberg (Lincoln), i fratelli Coen (A proposito di Davis), Saverio Costanzo (Hungry Hearts), Steven Soderberg (La truffa dei Logan), Jim Jarmush (Paterson) e Spike Kee (BlacKkKlansman).

Aspettando Star Wars e Kylo Ren, i tanti fan dell'attore americano non dovranno allora perdere l'occasione di vederlo al cinema in due film che saranno nei cinema italiani come uscita evento il 18, 19 e 20 novembre.

Storia di un matrimonio

Il primo, targato Netflix è Storia di un matrimonio. Scritto e diretto da Noah Baumbach (con cui Driver ha più volte collaborato in passato), il film vede l'attore al fianco di Scarlett Johansson nel teso e commovente rapporto della fine di una storia d'amore, e della battaglia legale che si scatena per la custodia del figlio della coppia. Questa è la recensione scritta da Federico Gironi dal Festival di Venezia, dove il film di Baumbach venne presentato in concorso senza vincere, scandalosamente, un premio alla miglior sceneggiatura che sarebbe stato meritatissimo.

Dopo questa uscita evento, Storia di un matrimonio sarà disponibile in streaming su Netflix dal 6 dicembre.



Storia di un matrimonio: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Report