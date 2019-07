Ad Astra: un nuovo trailer del film di fantascienza con Brad Pitt diretto da James Gray

News Cinema

Nei cinema italiani arriverà il 26 settembre, e non è da escludere un passaggio del film al Festival di Venezia.

Noi stiamo qui a crogiolarci nella mollezza dell'estate - o a parire il caldo cittadino, a seconda dei casi - ma non ci si rende conto che settembre è oramai quasi dietro l'angolo, e con lui le sue uscite cinematografiche. Tra le quali c'è, dovreste saperlo, il nuovo, attesissimo film di fantascienza dell'ambizioso James Gray, quello che vede protagonista Brad Pitt. Si chiama Ad Astra, e dovreste sapere anche questo, è ambientato in un futuro assai prossimo e vede Pitt nei panni di Roy McBride, un maggiore dell'Aeronautica Militare statunitense, veterano delle missioni spaziali, cui viene non casualmente assegnata una pericolosa missione top secret dal cui esito potrebbero dipendere le sorti del pianeta. E "non casualmente" non solo per il curriculum del maggiore, ma perché scopo della missione è indagare sulla scomparsa, avvenuta numerosi anni prima, di suo padre Clifford McBride, pioniere dell'esplorazione spaziale che era salpato per una spedizione verso i confini del Sistema Solare in cerca di prove di vita extraterrestre.