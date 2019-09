Ad Astra in IMAX in Italia: dove vederlo per viaggiare nello spazio accanto a Brad Pitt

News Cinema

Molti critici che hanno lodato il film consigliano fortemente la visione sul grande schermo.

Alcune recensioni lo dicono tra le righe, altre sono più esplicite. Essendo Ad Astra "visivamente sbalorditivo", secondo Richard Lawson di Vanity Fair, è un'opera che"chiede di essere vista sul più grande schermo possibile", dice Scott Mendelson su Forbes. I giudizi sul forte impatto estetico del film di James Gray con Brad Pitt abbondano in tutte le opinioni espresse da chi lo ha visto in anteprima mondiale al Festival di Venezia, incluso Federico Gironi che ha scritto su questo sito quanto Ad Astra sia "capace di regalare all’occhio dello spettatore immagini di grande effetto grazie anche a un uso intelligentemente - e paradossalmente - quasi antispettacolare degli scenari fantastici del cosmo o delle navi che lo attraversano" (qui la versione integrale della sua recensione di Ad Astra).

L'ufficio marketing della Fox sta puntando molto sulla versione Imax del film con un appositi trailer (come quello qui sotto) e specifici video per i social, proprio per ricordare al pubblico quale sia lo schermo cinematografico con la più immerisiva esperienza cinematografica ad oggi possibile. Le sale Imax in Italia sono sette: