Ad Astra: ecco il primo trailer italiano dell'atteso film con Brad Pitt

In molti sono rimasti delusi dalla sua assenza dal programma del Festival di Cannes 2019. Ma James Gray aveva dichiarato in più di una intervista che la post-produzione del suo fantascientifico Ad Astra era particolarmente laboriosa, e che un passaggio sulla Croisette era tutt'altro che scontato.

A questo punto a fregarsi le mani sono Alberto Barbera e soci, perché è quasi certo che questo attesissimo film - che vede Brad Pitt nei panni di astronauta che parte per un viaggio senza ritorno ai confini del Sistema Solare, per ritrovare suo padre (Tommy Lee Jones) e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta - sarà una delle punte di diamante del prossimo Festival di Venezia.

Intanto, ecco il primo, attesissimo trailer di Ad Astra:



Ad Astra: Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD