Ad Astra di James Gray non sarà pronto per Cannes?

Non manca molto alla scadenza della presentazione del programma del Festival di Cannes, meno di due mesi, poco di più all’inizio vero e proprio dell’evento, un’edizione particolarmente attesa, soprattutto per le polemiche che hanno martoriato la scorsa edizione. Se qualche film del concorso inizia a filtrare, non si sa ancora molto su altri titoli molto attesi, come il debutto nella fantascienza epica di James Gray: un film con Brad Pitt, intitolato Ad Astra. Il regista sembra, arrivati a questo punto, preoccupato di non farcela a finire in tempo e tornare al festival in cui ha presentato quasi tutti i suoi lavori più importanti, come The Yards o Two Lovers.

Sollecitato da The Hollywood Reporter sulla questione, ha così risposto. “Ci stiamo provando, abbiamo la speranza di farcela. La questione non è interamente nelle nostre mani, ma in quelle dei tecnici degli effetti speciali che stanno lavorando su alcune scene, e oggi come oggi la data di consegna è fra la fine di aprile e i primi di maggio, proprio all’ultimo minuto. Naturalmente non puoi che volere che gli effetti visivi siano fatti al meglio, in modo che non si notino neanche, che la gente non si soffermi, non li consideri neanche tali”.

Parole che fanno capire come la priorità, per un perfezionista come Gray, sia quella di finire al meglio il film, come ovvio. Se poi si riuscirà a finire in tempo, tanto di guadagnato, altrimenti, aggiungiamo noi, c’è sempre pronto ad accoglierlo a braccia aperte il Festival di Venezia, che in questi ultimi anni è un porta fortuna (non casuale) come nessun altro, in vista degli oscar. D’altronde, la sua opera prima, Little Odessa, venne presentata proprio al Lido, dove ottenne il Leone d’argento per la miglior regia, ex aequo con Il toro di Mazzacurati e Creature del cielo di Peter Jackson.

Quello che è certo è che la prevista data d’uscita nelle sale, il 24 maggio negli USA, il giorno prima in Italia, difficilmente verrà rispettata, anche perché il marketing della Fox ancora non si è attivato per lanciare il film. In ogni caso, Ad Astra rimane uno dei film che attendiamo con maggiore trepidazione della stagione cinematografica.