Across The River and Into the Trees : metti un giorno, in un film, Josh Hurcherson e Sabrina Impacciatore…

Formano una curiosa coppia Josh Hutcherson e Sabrina impacciatore, new entry di Across The River and Into the Trees, che è tratto da un romanzo di Hemingway e affianca Liev Shreiber ad altri tre attori di casa nostra.

L'accoppiata può sembrare strana, ma le vie del cinema sono infinite, e allora perché non far duettare, o meglio includere nel cast dello stesso film, un attore da blockbuster USA venerato dai teenager e un'attrice italiana legata al cinema d'autore che però un'esperienza hollywoodiana l'ha avuta grazie a La Passione di Cristo di Mel Gibson? I due talent di cui stiamo parlando sono Josh Hutcherson, meglio noto come il Peta della saga di Hunger Games e Sabrina Impacciatore.

E tuttavia il film Across The River and Into the Trees non sarà tutto per loro, perché un cast esiste già, ed è formato da Liev Schreiber e da altri tre italiani: Giancarlo Giannini, Matilda De Angelis e Laura Morante. Anche questo seconda miscela italoamericana non riusciamo bene a figurarcela, ma noi non siamo né registi e né produttori, e quindi cosa ne possiamo sapere di chimica fra interpreti?

Dunque, Across The River and Into the Trees altro non è se non l'adattamento del romanzo di Ernest Hemingway "Di là dal fiume e tra gli alberi", scritto dall'autore di "Addio alle armi" mentre si trovava a Cortina D'Ampezzo. Pubblicato nel 1950, il libro vede protagonista il Colonnello Richard Cantwell, un personaggio parzialmente ispirato al Colonnello Charles T. Lanham, che era amico di Hemingway. Nel romanzo, l'uomo era a caccia di anatre nella laguna di Caorle negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale e gli capitava in invaghirsi di una ragazza di 19 anni.

Sappiamo che a interpretare il Colonnello Richard Cantwell sarà Liev Schreiber, mentre ignoriamo i ruoli degli altri attori. La regia del film è della spagnola Paula Ortiz e la preproduzione è cominciata a Venezia. Produce Robert MacLean con la Tribune Pictures e la fotografia è di Javier Aguirresarobe (Blue Jasmine, Thor: Ragnarok).

Lanciato da I ragazzi stanno bene, Josh Hutcherson ha recitato nei 4 film di Hunger Games ed è il protagonista della serie tv Future Man. Sabrina Impacciatore, invece, l'abbiamo vista l'ultima volta nel film di Muccino A casa tutti bene.