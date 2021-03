Ace Ventura 3, torna Jim Carrey nei panni dell'investigatore?

News Cinema

La Morgan Creek ha annunciato che un terzo Ace Ventura con Jim Carrey, prodotto da Amazon, dovrebbe diventare realtà a breve...

Ve lo sareste mai immaginato un Ace Ventura 3 con Jim Carrey? Sono trascorsi 26 anni da quando è uscito il secondo capitolo, e fino ad ora non sembrava che la Morgan Creek, originale casa di produzione, avesse in mente un simile recupero: evidentemente gli anni Novanta cominciano a suscitare nostalgie come gli Ottanta, e sarebbe anche ora, quindi è stato annunciato che un terzo capitolo di Ace Ventura è in fase di scrittura ad opera di Pat Casey e Josh Miller. Il film sarà prodotto da Amazon ma non necessariamente per lo streaming, perché in un'intervista con Park Circus l'azienda ha parlato anche di uscita cinematografica. Va detto che ufficialmente Carrey non è stato associato al progetto, ma una simile operazione recupero non avrebbe senso senza di lui, e d'altronde il coinvolgimento degli sceneggiatori di Sonic - Il film e del prossimo Sonic 2 (in corso di riprese), dove Jim Carrey interpreta il dr. Robotnik, lascia poco spazio a dubbi in merito. Leggi anche Jim Carrey racconta Hollywood in un libro satirico di memorie, e ha paura che Tom Cruise possa picchiarlo

Ace Ventura, storia veloce del personaggio di Jim Carrey

Fino a quel momento famoso solo in tv ed essenzialmente solo negli USA, nonostante la sua partecipazione ad alcuni lungometraggi anche famosi come Le ragazze della Terra sono facili (1986), Jim Carrey esplose a livello internazionale con Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994) di Tom Shadyac, cosceneggiato dallo stesso attore. Investigatore privato specializzato nel recupero di animali scomparsi, Ace è completamente pazzo, imbarazzante, grottesco all'inverosimile, eppure dotato d'intuito e letteralmente indomabile. Il film incassò 107 milioni di dollari a fronte di un costo di appena 15. Il seguito Ace Ventura: Missione Africa (1995) arrivò a strettissimo giro, scritto e diretto da Steve Oedekerk. Budget e incassi raddoppiarono: 30 milioni per 212. La serie si fermò lì: dopo anche The Mask (1994), Carrey iniziava a ingranare come star di prima grandezza e volle puntare anche su progetti più prestigiosi e più sottili a livello attoriale. Nel 2009 fu fatto un tentativo di reboot in versione "baby", con un ragazzino (Josh Flitter) che interpretava il personaggio da piccolo in quello che in Italia è stato volenterosamente battezzato "Ace Ventura 3" nel circuito streaming/tv, ma che in realtà s'intitola Ace Ventura Jr.: Pet Detective. Fino al 2018, Carrey non sembrava tanto convinto dell'idea di riprendere il personaggio. Ha quindi cambiato idea? Non sarebbe la prima volta, dato che interpretò Scemo e più Scemo 2 nel 2014, a quasi vent'anni di distanza dal primo Scemo & + Scemo.