"Accordare il diritto di voto alle donne è stato un errore", parole di Vincent Gallo

Parole deliranti per l’attore e regista Vincent Gallo, sempre amante delle polemiche e delle provocazioni, che ha scritto su un post Instagram dedicato alla elezioni presidenziali americane come accordare il diritto di voto alle donne sia stato un errore".

Ha sempre amato scioccare, creare polemiche e soprattutto provocare, Vincent Gallo. Basti pensare al suo secondo film da regista, Brown Bunny, con una lunga sequenza in tempo reale di fellatio, che suscitò una violenta reazione fra fischi e urla al Festival di Cannes. Per non parlare dell’offerta, qualche anno fa, dei suoi servizi sessuali, tramite il proprio sito, per 50 mila dollari a notte, per poi manifestare il suo amore per Trump.

Questa volta, dopo alcuni anni in cui, va detto, non è più esattamente al centro del cinema americano o mondiale, si è lasciato andare a uno sfogo su Instagram, in cui Vincent Gallo dice, letteralmente, “La sola ragione per la quale ho deciso di essere qui, ora, su Instagram, è per sostenere il presidente Donald Trump e di respingere i mutanti che si oppongono a lui. Prego che vinca. Non credo che nessuna persona nel nostro governo abbia mai amato l’America più di Donald Trump. È stato incredibile averlo come nostro presidente, e spero Dio che venga rieletto”. Questo prima di lanciare la bomba, evidentemente rivolta all’elettorato femminile di Biden, “accordare il diritto di voto alle donne è stato un errore, e quell’errore è oggi più chiaro che mai”.

Ha concluso, poi, giurando la sua buona fede, che non lo scrive questa volta per amore di provocazione, ma “è semplicemente quello che credo”.