Above Suspicion: Emilia Clarke parla come Matthew McConaughey nel trailer del film

News Cinema

In Above Suspicion di Philip Noyce, di cui è appena uscito il trailer, Emilia Clarke è una donna allo sbando che abita in Kentucky e Jack Huston un agente dell'FBI.

Emilia Clarke si avventura in un territorio per lei decisamente nuovo interpretando la protagonista di Above Suspicion, il nuovo film del regista australiano Phillip Noyce. Il ruolo che le è stato affidato, infatti, è lontanissimo sia dalla Madre dei Draghi Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade, quanto dalla brava ragazza innamorata di Io prima di te e dalla goffa protagonista della commedia natalizia Last Christmas. Innanzitutto siamo nel territorio del thriller, o meglio di un noir cupo e "limaccioso", e poi l'attrice, che è inglese dalla testa ai piedi, parla con l'accento cantilenante del sud degli Stati Uniti. Il suo personaggio viene dal Kentucky, ma sembra di sentire il texano Matthew McConaughey, come appare evidente dal trailer del film che è appena stato diffuso.

L'altro protagonista è l'eccellente Jack Huston, che è il nipote del regista John Huston e che abbiamo conosciuto nella serie Boardwalk Empire, dov'era lo sfigurato Richard Harrow. Tratto da un libro del giornalista del New York Times Joe Sharkey e ispirato a una storia vera, Under Suspicion racconta la relazione adultera e destinata a sfociare nello scandalo fra un agente dell’FBI in missione in Kentucky e una donna di bassa estrazione sociale che diventa la sua principale informatrice.

Ecco la sinossi ufficiale, senza le ultime due righe e quindi senza spoiler, di Above Suspicion, che negli Stati Uniti uscirà, non si sa quando, on demand.

Niente è più pericoloso di qualcuno che non ha niente da perdere. Under Suspicion racconta l'agghiacciante storia vera di un agente modello dell'FBI appena sposato che viene mandato in missione in una cittadina texana sugli Appalachi. Là ha una relazione illecita con una donna povera del posto che diventa la sua principale informatrice. Lei vede in lui una via di fuga, per scoprire invece di aver comprato il biglietto per un disastro che coinvolgerà entrambi.