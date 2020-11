Abel Ferrara farà saltare in aria il Vaticano in Zeros and Ones con Ethan Hawke

News Cinema

Si intitola Zeros and Ones lo strano film di guerra che Abel Ferrara dirigerà tra poco a Roma e che avrà per protagonista Ethan Hawke.

Abel Ferrara, uno dei più grandi registi indipendenti americani di sempre, è ormai italiano anzi romano di adozione, visto che ha preso residenza da noi. Non stupisce dunque che giri il suo prossimo film in Italia, visto che non è la prima volta. Stupisce semmai che, in un deciso cambio di passo, stia per dirigere un film d'azione, bellico, spionistico e quant'altro, con Ethan Hawke, intitolato Zeros and Ones, che ha anche scritto.

Nel film, Hawke sarà JJ, un soldato americano di stanza in una Roma sotto assedio, in lockdown e in guerra. Il Vaticano che viene fatto esplodere nel cielo notturno è solo l'inizio del viaggio del nostro eroe, per scoprire e difendersi contro un nemico sconosciuto che minaccia le vite del mondo intero.

Se questa trama vi sembra strana, sappiate che è quanto riporta Hollywood Reporter: noi ci siamo limitati a tradurla. A noi incuriosisce decisamente parecchio questa incursione di Abel Ferrara nel filone bellico (o distopico? Fantascientifico? Action?). Lui del resto lo descrive così:

"Zeros and Ones è un film di lockdown e guerra, pericolo e spionaggio, soldati americani, intermediari cinesi, sant'uomini medio-orientali, provocatori, diplomatici, elementi deviati della CIA e del KGB. Non vedo l'ora di iniziare le riprese la settimana prossima in modo sicuro perché questo film è stato scritto durante e con la comprensione della pandemia".

Nel cast ci sono anche Cristina Chiriac, moglie di Ferrara, e Phil Neilson.