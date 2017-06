Abdellatif Kechiche mette all'asta la Palma d'Oro per finire il suo nuovo film

Non c'è solo Terry Gilliam, testardo e sorridente visionario, che è finalmente riuscito a chiudere le riprese di The Man Who Killed Don Quixote, un film che sembrava maledetto ma al quale non ha rinunciato per nulla al mondo.

Adesso, nella lista dei registi che, con ostinata caparbietà, fanno di tutto pur di dare vita ai film che gli stanno a cuore, c'è anche il francese Abdellatif Kechiche, quello di film come Cous Cous e La vita di Adele, che nel 2013 ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes.

Ebbene, pur di trovare i soldi per finire il suo nuovo film - che prima s'intitolava Mektoub is Mektoub e ora si chiama Mektoub, My Love, e che secondo le ultime informazioni dovrebbe essere diviso in due parti - il regista francese ha deciso, tramite la società di produzione e distribuzione Quat'Sous, di mettere all'asta tutta una serie di cimeli e memorabilia legati proprio a La vita di Adele, compresa proprio la Palma d'Oro: l'oggetto fisico.

Non sono note, al momento, le reazioni del Festival diretto da Thierry Fremaux.

Mektoub, My Love, che è l'adattamento del romanzo di François Bégaudeau “La Blessure, la vraie”, è descritto ora dalla produzione come "un'epica saga familiare", e le due parti che comporranno il dittico sono intitolate Les dés sont jetés e Pray for Jack. Nel cast ci sono Lou Luttiau, Shain Boumediene e Ophelie Bau.