Abbey Lee, Caleb Landry Jones e Riley Keough nel bizzarro trailer di Welcome the Stranger

Se guardando questo trailer pensate che ci sia qualcosa di strano, beh: avete ragione. Perché tanto per chiarire che Welcome the Stranger è un film bizzarro, rarefatto, intriso di paranoia e sospetto, ecco che per il suo trailer è stato deciso di abolire l'audio dei dialoghi, lasciando solo alle immagini e alle note della colonna sonora il compito di catturare e intrigare lo spettatore, di regalargli una sensazione di quello che potrebbe essere il tono di tutto il film.

Diretto da Justin Kelly, già protegé di Gus Van Sant, già regista di due indie a tematica omosessuale come I Am Michael e King Cobra, Welcome the Stranger racconta la storia di una ragazza, Alice, che appare a sopresa a casa di suo fratello Ethan nel tentativo di sanare le ferite che li hanno divisi per tanti anni: lì, però, strane visioni, il ritorno di una strana fidanzata di Ethan e la paranoia di Alice costringono i due fratelli ad aggrapparsi a ciò che è reale nel mezzo di misteriose circostanze.

Alice è interpretata da Abbey Lee, la modella australiana diventata attrice vista in Mad Max: Fury Road e The Neon Demon; Ethan è invece il bravo Caleb Landry Jones, attualmente nei cinema con Tre manifesti a Ebbing, Missouri; la sua "strana" fidanzata è invece Riley Keough, anche lei modella, anche lei nell'ultimo Mad Max ma anche in Magic Mike e Logan Lucky di Steven Soderbergh.



Welcome the Stranger verrà distribuito digitalmente dal 20 marzo prossimo.