Aaron Sorkin avvia il suo The Trial of the Chicago Seven con Eddie Redmayne e Joseph Gordon-Levitt

The Trial of the Chicago Seven si farà: la sceneggiatura di Aaron Sorkin, un tempo calamita d'interesse per autori come Steven Spielberg, Paul Greengrass e Ben Stiller, prenderà finalmente vita con un ufficiale cast in parte di stelle, impegnato a reinterpretare una storia vera: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt, Jonathan Majors e Alex Sharp. Il progetto parte perché non si è risolto soltanto il casting, ma anche la regia: dopo il suo debutto sul grande schermo con Molly's Game, sarà Sorkin stesso a sedersi dietro alla macchina da presa.

Nel 1968 una pittoresca dimostrazione contro la Guerra in Vietnam degenerò in uno scontro tra polizia e manifestanti, con il centro di Chicago in fiamme e folli situazioni di guerriglia urbana e coprifuoco. Nonostante alcuni investigatori privati avessero stabilito che cause dello scontro fossero otto poliziotti e otto dei manifestanti, furono solo sette di questi ultimi a essere processati, in un clamore mediatico che ha segnato l'immaginario collettivo di chi c'era. Sorkin ha così commentato l'ufficiale via libera a un film travagliato, che si è trascinato per anni.

"Sono entusiasta di fare un film su uno dei processi più folli, divertenti, intensi, tragici e trionfali della storia americana. Si ambienterà pure alla fine degli anni Sessanta, ma non c'è momento migliore per raccontare questa storia."