Aaron Paul vorrebbe essere Kurt Cobain in un biopic sul leader dei Nirvana

L'attore ha sempre adorato la band, e Feels Like Teen Spirit è stato il primo disco che ha comprato.

Fra i personaggi che Aaron Paul vorrebbe tanto interpretare in futuro c'è l'ex leader dei Nirvana Kurt Cobain, morto suicida a 27 anni il 5 aprile del 1994. E’ stato lo stesso attore a dichiararlo durante un'intervista al sito MNE. "Quando mi sono trasferito a Los Angeles" - ha detto - "Ho pensato molto a Kurt Cobain e a quello che gli era accaduto. Adoro i Nirvana, Smells Like Teen Spirit è stato uno dei primi dischi che ho comprato con i miei soldi, e quindi ho pensato che sarebbe stato interessante interpretare Kurt Cobain".

Le parole di Paul non sono una dichiarazione di guerra, nel senso non c'è nessun progetto in piedi, nessun biopic alla Bohemian Rhapsody o Rocketman. Si tratta semplicemente di un desiderio espresso alla fine di una chiacchierata durante la quale Aaron ha parlato innanzitutto di quanto sia stato (e sia ancora) difficile per lui non essere identificato continuamente con il Jesse Pinkman di Breaking Bad e di El Camino, un personaggio che certamente gli ha portato fortuna ma che lo ha anche ostacolato.

Aaron Paul, che è fra i protagonisti della terza stagione di Westworld, ha raccontato anche della delusione provata dopo l'esperienza di Need for Speed, il film d'azione diretto da Scott Waugh nel 2014 nel quale era un meccanico con la passione per le corse automobilistiche: "Hollywood è crudele, davvero. Need for Speed ha incassato in tutto il mondo più di 200 milioni di dollari, che tecnicamente non equivale esattamente a un grande successo. Volevano che diventasse un importantissimo franchise e sfortunatamente le cose non sono andate come speravano. Per me è stato un pugno nello stomaco. Ci eravamo divertiti un mondo a girare quel film. Adoro le macchine e le corse".

Tornando alla musica, Aaron Paul la ama e la conosce, e ha incontrato per la prima volta sua moglie proprio durante un festival musicale. Ciò non significa che vorrebbe passare dal mestiere di attore a quello di cantante, almeno non per il momento. Ricordiamo che a Kurt Cobain e ai suoi ultimi giorni Gus Van Sant ha dedicato un film, Last Days. Ne era protagonista Michael Pitt.