Aaron Eckhart: ecco i suoi migliori film in streaming

La star de Il Cavaliere Oscuro e Ogni maledetta domenica compie oggi 53 anni. Abbiamo selezionato cinque film in streaming per rendergli omaggio.

Saranno il fisico prestante e l’aspetto “all-american”, fatto sta che Aaron Eckhart in qualche modo lungo una carriera lunga circa mezzo secolo ha rappresentato molti degli aspetti principali di cosa significhi essere americano. Molto spesso quelli ideali e positivi, con almeno un paio di eccezioni davvero rilevanti. Come ad esempio Nella società degli uomini di Neil LaBute, dramma psicologico di enorme potenza emotiva che nel 1997 lo impose all’attenzione internazionale. Purtroppo questo cult-movie avvelenato e doloroso non è disponibile in streaming. Nato in California il 12 marzo 1968 - buon compleanno dunque! - Eckhart si è costruito una filmografia variegata e molto interessante, fatta di collaborazioni eccellenti come quelle con Oliver Stone, Jason Reitman, Christopher Nolan, Brian De Palma, Clint Eastwood. Eccovi i suoi cinque film in streaming che preferiamo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Aaron Eckhart

Ogni maledetta domenica

Thank You for Smoking

Il cavaliere oscuro

Rabbit Hole

Sully

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

Il film di culto di Oliver Stone dedicato al football americano è metafora splendente e spietata di quanto l’America sia competitiva, sempre in guerra. Eckhart interpreta la faccia pulita dello sport, colui che evita le scorciatoie per ottenere risultati. Ogni maledetta domenica a distanza di vent’anni pieni è ancora uno spettacolo adrenalinico, girato e montato come un action-movie. Oltre ad Al Pacino e al suo celeberrimo monologo ci sono anche Dennis Quaid, Jamie Foxx, Cameron Diaz, Matthew Modine, James Woods e molti altri. Uno dei migliori film sportivi di sempre, brillante e cinico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Thank You for Smoking (2006)

L’esordio alla regia di Jason Reitman è una commedia spietata e irresistibile sulle lobby del tabacco e su come la loro potenza (anche retorica) alla fine vinca su tutto, anche sulla salute pubblica. Thank You for Smoking rappresenta probabilmente la miglior interpretazione in carriera di Eckhart, giustamente candidato al Golden Globe come attore comico. Un perfido antidoto al perbenismo di facciata, magnificamente scritto e interpretato anche da Maria Bello e J. K. Simmons. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Il cavaliere oscuro (2008)

Il Cavaliere Oscuro: Il trailer delle nuove avventure di Batman con Christian Bale

Il successo strabordante diretto da Christopher Nolan regala a Eckhart un ruolo complesso e psicologicamente avvincente da dipingere, un fanatico della giustizia che dimentica il fatto che si debba applicarla attraverso gli esseri umani. Oltre al Joker di Heath Ledger Il cavaliere Oscuro offre anche un altro villain di spessore. Film squilibrato - Batman agisce troppo spesso come sola risposta alle azioni degli avversari - ma visivamente potente, premiato con due Oscar e soprattutto con milioni e milioni di dollari al botteghino. Grande cinecomic, con un’anima oltre che una grande messa in scena. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Rabbit Hole (2010)

Rabbit Hole: Il trailer del film con Nicole Kidman e Aaron Eckhart

Il potentissimo dramma diretto da John Cameron Mitchell offre ad Eckhart uno dei ruoli più corposi della sua carriera, quello di un marito e padre che deve sopravvivere alla perdita di un figlio. Accanto a una sontuosa Nicole Kidman (candidata all’Oscar) l’attore tiene in piedi Rabbit Hole, dramma di raffinata eleganza e una sommessa ma dolorosa compostezza. Uno dei migliori prodotti all’interno della filmografia dell’attore. Notevole ritratto di introspezione psicologica, uno dei film familiari più riusciti dei nostri tempi. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime video.

Sully (2016)