A-X-L: Un'amicizia extraordinaria - Il poster italiano in esclusiva del sci-fi movie

Scritto e diretto da Oliver Daly, che con questo film esordisce nel lungometraggio, A-X-L: Un'amicizia Extraordinaria è un family movie di science-fiction basato sul cortometraggio Miles realizzato dallo stesso Daly. Lanciato in rete nel 2015, il corto ha subito suscitato interesse a Hollywood, tanto che i produttori David Goyer, noto soprattutto come sceneggiatore tra gli altri di Batman v Superman, e Kevin Turen di Phantom Four Films hanno opzionato il progetto e sostenuto Daly nello sviluppo di una sceneggiatura per realizzare un lungometraggio che ampliasse la storia e la trama.

L’idea per la creazione di A-X-L è stata ispirata al regista esordiente Oliver Daly da una teoria del campo dell’intelligenza artificiale chiamata automiglioramento ricorsivo. "Nella creazione di un’intelligenza artificiale c’è l’idea che questa sia in grado di migliorare se stessa, e che lo faccia non attraverso piccoli progressi, ma in modo esponenziale fino a diventare tecnologicamente più avanzata del suo creatore umano. La maggior parte degli scienziati crede che sia inevitabile" spiega il regista. Daly, che non ha mai frequentato scuole di cinema, arriva dal mondo della medicina high-tech. "Ho sempre desiderato entrare nel mondo del cinema e ho cominciato da ragazzino" dice, ma invece di sperimentare con la macchina da presa e gli attori ha usato un computer per creare animazioni in 3D. Questa passione si è poi trasformata in un lavoro come freelance applicato all’ambito biomedico e scientifico, prima di essere applicata al storie per il cinema.

A-X-L è un'emozionante avventura che vede protagonista Miles (interpretato da Alex Neustaedter), un giovane biker non molto fortunato, che scopre per caso un cane robot super avanzato di nome AXL di proprietà dell’esercito. Dotato di un’intelligenza artificiale di ultima generazione, ma con il cuore di un vero cane, AXL instaura da subito un forte legame con Miles, con gran disappunto degli scienziati senza scrupoli che lo hanno creato e che sono pronti a tutto pur di riaverlo. Intuendo le conseguenze dell’eventuale cattura di AXL da parte del governo, Miles unisce le forze con la sua brillante fidanzata Sara (che ha il volto di Becky G), per proteggere il suo nuovo migliore amico in un’avventura epica e senza tempo adatta a tutta la famiglia. Nel cast del film c'è anche Thomas Jane.

Qui sotto in esclusiva il poster italiano di A-X-L: Un'amicizia Extraordinaria che uscirà nei cinema italiani l'11 ottobre distribuito da M2 Pictures.