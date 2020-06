A Vittorio Storaro il Nastro d’Oro per festeggiare 50 anni di carriera

News Cinema

Il celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro viene premiato dai Giornalisti Cinematografici per mezzo secolo di attività al servizio di grandissimi registi.

Un celebre direttore della fotografia, anzi della cinematografia, come lui stesso desidera che si dica, sarà il destinatario del Nastro d'Oro, premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani che va a siglare cinquant'anni di onorevole carriera. Parliamo di Vittorio Storaro, che ha messo il proprio talento a disposizione di registi di primaria importanza come Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, Carlos Saura, Warren Beatty e Woody Allen, che lo ha voluto per Café Society, La ruota delle meraviglie e Un giorno di pioggia a New York.

Il Nastro d'Oro verrà consegnato a Vittorio Storaro il 6 luglio durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà al Museo MAXXI di Roma e avrà la sua presentatrice nell'attrice Anna Ferzetti.

Vittorio Storaro ha vinto, negli anni, 3 Oscar (per Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore), 1 David di Donatello, 7 Nastri d'Argento, più svariati altri riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Il cinquantennio per cui viene premiato dal SNGCI è iniziato per lui con un anno, il 1970, che lo ha visto impegnato in tre film fondamentali: L'uccello dalle piume di cristallo di Dario Argento, e Il conformista e Strategia del Ragno, entrambi di Bertolucci. Negli anni, si sono aggiudicati il Nastro d'Oro solo Michelangelo Antonioni, Alberto Sordi e Sophia Loren in occasione dei primi 50 anni dei Nastri, poi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, quindi Stefania Sandrelli, per il settantesimo del premio, e il grande Ennio Morricone.

La cerimonia di consegna dei Nastri d'Argento sarà trasmessa in diretta su Rai Movie in prima serata.