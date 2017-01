A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la Storia: prima clip italiana in esclusiva

"Se c'è una forza che muove il mondo e può superare qualsiasi ostacolo, quella forza è l'amore". E nel caso di Seretse Khama, principe ereditario del Botswana alla fine degli anni 40, l'ostacolo maggiore è rappresentato dal pregiudizio e dalla discriminazione razziale che sembravano doverlo costringere a scegliere tra l'amore per una donna inglese bianca incontrata a Londra e il trono, insieme all'indipendenza stessa del suo popolo, minacciato dal potente vicino sudafricano a dal suo regime dell'apartheid appena istituito. Lo vediamo bene in questa prima clip italiana di A United Kingdom, il film di Amma Assante con Rosamund Pike e David Oyelowo, in uscita nei cinema italiani il 2 febbraio: