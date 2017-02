A United Kingdom: al cinema "L'amore che ha cambiato la Storia", nuova clip esclusiva

Nel 1947, il principe del Botswana Seretse Khama, si innnamora e sposa l'impiegata londinese, Ruth Williams. Questa relazione interraziale, ai tempi del nascente apartheid nel vicino Sudafrica, desta forte scandalo, al punto da diventare un caso politico internazionale e obbligare Seretse e sua moglie all'esilio forzato.



A United Kingdom (nei cinema italiani da oggi, 2 febbraio), con protagonisti David Oyelowo e Rosamund Pike, ci racconta questa straordinaria storia vera che ha visto un uomo deciso a salvare a tutti i costi il suo amore ma anche i suoi diritti e quelli di tutto il suo popolo, come ben sintetizzato in questa nuova clip italiana che vi presentiamo in anteprima dal titolo "Amo questa terra ma amo mia moglie" in cui vediamo Seretse rivolgersi al suo popolo con un appassionato e commovente discorso:





