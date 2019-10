A Tor Bella Monaca non piove mai: l'esordio alla regia di Marco Bocci - Il poster in anteprima

News Cinema

Il film, ispirato all'omonimo romanzo del regista e attore, arriverà al cinema il 28 novembre.

Marco Bocci è noto al grande pubblico principalmente per la sua attività di attore: di cinema, di teatro e soprattutto di tv, grazie ai suoi ruoli in serie come Romanzo Criminale e Squadra antimafia.

Molti di loro sanno anche che nel 2016, Bocci si è cimentato anche nella scrittura, pubblicando il suo primo romanzo intitolato "A Tor Bella Monaca non piove mai", un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime e dove il popolare quartiere romano diventa metafora di quel mondo "complicato" spesso marchiato dal pregiudizio.

Per ribadire il suo atto d'amore per quei luoghi pieni di storie, rabbia, vita, già presente nel libro, Bocci ha voluto trasformare quel romanzo in un film, che segna così il suo esordio anche nella regia cinematografica.

A Tor Bella Monaca non piove mai, che vede tra i suoi protagonisti Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova e la partecipazione di Giorgio Colangeli, arriverà nei cinema il 28 novembre prossimo. Ecco intanto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale del film:





La trama ufficiale del film

Cattivi si nasce o si diventa? Mauro (Libero De Rienzo), un ragazzo poco più che trentacinquenne, sta per scoprirlo a sue spese. La sua l’ex fidanzata Samantha (Antonia Liskova), bella e sensuale come poche, l’ha lasciato per un dottore, ma lui non si dà pace. Vuole trovare il modo di riconquistarla, ma anche di iniziare a “vivere”. Distrutto da lavoretti precari senza prospettive e dalla totale assenza di un proprio ruolo nella società, vuole ora andare incontro al futuro a testa alta. Ma tra i casermoni di Tor Bella Monaca, quartiere difficile delle periferia romana - dove Mauro è nato e cresciuto – la vita è una corsa a ostacoli e perfino un lavoro vero è un miraggio. Così, quando due suoi amici si mettono in testa di rapinare niente meno che la mafia cinese, la tentazione di lasciarsi coinvolgere è troppo forte. Improvvisarsi cattivi però non è cosa da poco: lo sa bene Romolo (Andrea Sartoretti), fratello di Mauro, ex delinquente pentito che da anni lotta per conquistare una seconda opportunità. E mentre la famiglia di Mauro e Romolo, alle prese con un inquilino moroso e le mille ingiustizie dell’Italia di oggi, fa di tutto per restare unita e non soccombere, un destino crudele si prepara a giocare l’ennesimo tiro a Mauro e compagni. A Tor Bella Monaca non piove mai è un atto d’amore nei confronti di un mondo, quello della periferia più aspra e degradata, pieno di storie, di rabbia e di vita.