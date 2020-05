A Toni Servillo il Nastro d'Argento 2020 alla carriera

News Cinema

L'attore riceve il riconoscimento dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici italiani che domani, 27 maggio, annuncerà le candidature ai Nastri d'Argento.

A meno di una giornata di distanza dall'annuncio delle candidature dei Nastri d'Argento 2020, il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani rende noto che Toni Servillo riceverà il Nastro d’Argento 2020 alla carriera, uno dei suoi premi speciali a cui si aggiunge il Nastro dell'Anno destinato a Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti. Servillo, che è l’attore-feticcio di Paolo Sorrentino e non solo, è, secondo il Direttivo del Sindacato, "Un protagonista che continua a lasciare il segno regalandoci personaggi e interpretazioni sempre indimenticabili, nel cinema quest'anno con L'uomo del labirinto di Donato Carrisi, 5 è il numero perfetto, film d'esordio di Igort e, anche nel doppiaggio, con la bellissima voce di Leonzio in un piccolo gioiello come La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti". "È un perfezionismo, il suo" - si legge ancora nella motivazione del riconoscimento" - che continua ad affascinarci e fa la differenza anche nella qualità, nata oltre lo schermo e prima dello schermo, nel suo fare teatro".

Toni Servillo riceverà il Nastro alla carriera nel corso della serata di premiazione prevista alla fine di Giugno a Roma. Ricordiamo che le nomination verranno annunciate domani nel corso di una conferenza stampa prevista per le 12.00 che verrà trasmessa in diretta streaming sui canali del Sngci: YouTube: Cinemagazine Sngci e Facebook: www.facebook.com/nastriargento