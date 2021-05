News Cinema

A Tolo Tolo, il Primo Natale e Pinocchio i Biglietti d’Oro delle Giornate Professionali di Cinema Reload

Carola Proto di 05 maggio 2021

Sono stati assegnati, durante le Giornate Professionali di Cinema Reload, i premi ai film che hanno incassato di più fra il dicembre 2019 e il novembre 2021. Riconoscimenti anche per le distribuzioni, per i talenti emergenti e per l'esercizio cinematografico.