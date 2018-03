A Steven Spielberg il David alla Carriera 2018

A pochi giorni dall'uscita del suo nuovo atteso film Ready Player One (nei cinema italiani dal 28 marzo), Steven Spielberg sarà uno dei grandi protagonisti dei Premi David di Donatello 2018.

Al regista di tanti memorabili capolavori è stato infatti assegnato il David alla Carriera - Life Achievement Award, che gli verrà consegnato il 21 marzo prossimo durante la cerimonia di premiazione, che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. L'annuncio è stato dato oggi da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano, che ha dichiarato:

“Siamo profondamente emozionati e onorati di consegnare il David alla Carriera a Steven Spielberg, fra i pochi che hanno realmente segnato la storia del cinema, plasmandola e riscrivendola secondo nuovi canoni. Lo amiamo per quella sua straordinaria capacità, che lo rende unico, di miscelare le possibilità offerte dalla tecnologia con la suggestione della narrazione, elevati tassi di spettacolarità con situazioni dal forte impatto emotivo: una ricetta che, applicata a quasi tutta la sua opera, ha prodotto un idioma rivoluzionario, divenuto immediatamente universale, in grado di innovare i generi tradizionali e demolire le frontiere, per arrivare a una platea di dimensioni mondiali. Le novità imposte dal cinema di Spielberg all’immaginario collettivo contemporaneo, sia come regista che come produttore, non si limitano a questo, coinvolgono anche l'aspetto industriale del cinema con la definizione del termine "blockbuster", e quella fusione di generi e linguaggi che è alla base di tutta la produzione audiovisiva attuale