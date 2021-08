A Star is Born, Barbra Streisand sul film di Bradley Cooper: "E’ stata una cattiva idea"

News Cinema

Barbra Streisand, protagonista femminile del secondo remake di E’ nata una stella, dice apertamente cosa pensa della versione di Bradley Cooper con Lady Gaga.

A tre anni dalla presentazione al Festival di Venezia e dall'uscita in sala di A Star is Born, Barbra Streisand condivide la sua opinione sul film diretto da Bradley Cooper e interpretato dallo stesso Cooper e da Lady Gaga.

Come tutti sappiamo, Barbra Streisand è stata la protagonista femminile, nel 1976, del secondo remake di E’ nata una stella, film del 1937 diretto da William A. Wellman. Il primo, datato 1954, era la versione diretta da George Cukor, sempre intitolata E’ nata una stella e interpretata da Judy Garland e James Mason. L'attrice e cantante parla quindi con cognizione di causa e il messaggio che ha voluto diffondere durante un talk show australiano è che l'ultimo A Star is Born è un'operazione che forse non andava fatta. Ecco le parole di Barbra:

All'inizio, quando ho saputo che avrebbero fatto un nuovo remake, i protagonisti dovevano essere Will Smith e Beyoncé, così ho pensato che fosse una cosa interessante, che sarebbe stato un remake diverso, con una musica diversa e attori finalmente integrati. Mi è sembrato che fosse una grande idea. Quindi sono rimasta sorpresa quando mi sono accorta quanto il film fosse simile alla mia versione del 1976.

Poi la Streisand ha aggiunto che l'ultimo A Star is Born è stato secondo lei un’idea sbagliata ma che non ha nulla da obiettare sul successo del film. La prima regia di Bradley Cooper, infatti, ha incassato in tutto il mondo 435 milioni di dollari, ha portato a Lady Gaga il suo primo Oscar ed è stata candidata a 8 Academy Award. Tuttavia Barbra ci ha tenuto a precisare che per lei il successo non è una cosa poi tanto importante, o almeno ha smesso di esserlo.

Ora, dovete sapere che nel 2018, Bradley Cooper e Lady Gaga avevano chiesto la benedizione di Barbra Streisand, e l'avevano ottenuta, insieme a sinceri complimenti per le loro performance. Eppure già all'epoca la Streisand aveva storto il naso. Ecco cosa aveva detto durante un'intervista a Variety:

E’ un buon film. Non ne voglio parlare perché non voglio fare la spia. Non riesco a credere che siano passati 40 anni. Credo che il regista Bradley Cooper abbia fatto un ottimo lavoro con Lady Gaga. Pensavo che sarebbe stato molto diverso e che avrebbe avuto un cast multirazziale e che la musica scelta sarebbe stata il rap. E invece somiglia al film che ho fatto io.

Il senso di questa dichiarazione è simile a quello delle parole pronunciare dall’attrice nel talk show. Sono i toni ad essere diversi, oltre alla frase: “E’ un’idea sbagliata”. Ovviamente il parere di Barbra Streisand va rispettato. Ciò non toglie che A Star is Born sia un buon film e che i suoi protagonisti se la cavino egregiamente. E poi chi l’ha detto che non possa arrivare un giorno un quarto rifacimento addirittura rivoluzionario?