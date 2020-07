A Sergio Castellitto il premio speciale #Giffoni50 del Giffoni Film Festival

News Cinema

Il 29 agosto, durante la cinquantesima edizione del Giffoni Film Festival, Sergio Castellitto riceverà il premio speciale #Giffoni50.

L'ospite d'onore del Giffoni Film Festival, che quest'anno festeggia la sua cinquantesima edizione, sarà Sergio Castellitto, che sabato 29 agosto riceverà il premio speciale #Giffoni50. Nella stessa giornata l'attore, sceneggiatore e regista incontrerà i masterclasser della sezione CULT.

Con tre David di Donatello vinti (per Il grande cocomero, Non ti muovere e Tre colonne in cronaca, Castellitto) è stato già ospite del Festival nel 2009, in occasione della 39esima edizione, per un viaggio nella creatività e nell'espressione artistica. L'attore si è aggiudicato, nella sua lunga e fruttuosa carriera, diversi Nastri d'Argento, Globi d'Oro e Ciak d'Oro. Di recente, durante il Gala Québec Cinéma, che premia il miglior cinema della provincia canadese del Québec, Sergio Castellitto ha vinto il premio per il miglior attore protagonista per la sua performance in Mafia Inc. di Daniel Grou in arte Podz.

Castellitto ha esordito al cinema come attore nel 1981, mentre la sua prima regia è Libero Burro (del 1999), a cui sono seguiti Non ti muovere, La bellezza del somaro, Venuto al mondo, Nessuno si salva da solo e Fortunata.