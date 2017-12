A Santo Stefano Star Wars 8 torna il film più visto

E' durata appena un giorno la felicità assoluta per la famiglia Tucci di Poveri ma ricchissimi, perché qualcuno, in una galassia lontana lontana, ha detto "stop" a Fausto Brizzi e alla sua simpatica combriccola di attori. Star Wars: Gli ultimi Jedi, piccato della disfatta nel giorno di Natale, ce l'ha messa tutta ed è ritornato in vetta alla classifica degli incassi. Lo ha fatto il 26 dicembre, giorno in cui, dopo le abbuffate e le visite ai parenti, gli italiani si traghettano notoriamente in massa nelle sale cinematografiche. E che l'abbiano fatto anche quest'anno non c'è dubbio, visti i risultati generali. L'ottavo capitolo della saga fantascientifica ha guadagnato 1.253.000 Euro, arrivando a un incasso totale che supera gli 11 milioni.

Al secondo posto - e questa è certamente una sorpresa - non c'è il cinepanettone di Brizzi ma Wonder, il tenero family-movie con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Uscito il 21 dicembre, il film ha incassato 1 milione e 173 mila Euro, per un totale di oltre due milioni e mezzo. Terzo classificato è Poveri ma ricchissimi. Christian De Sica in versione Donald Trump che tenta di trasformare il comune di Torresecca in un paradiso fiscale si aggiudica 1.150.000 Euro, portando nelle tasche della Warner Bros. oltre 4 milioni di Euro.

Il quarto posto della classifica degli incassi italiani del 26 dicembre viene occupato dal film d'animazione Ferdinand, che ieri era sesto e che si aggiudica 1 milione e 116 mila Euro e 160.000 spettatori, mentre al quinto si piazza, scendendo di una posizione, Assassinio sull'Orient Express. In sala dal 30 novembre, il nuovo adattamento del celebre romanzo giallo di Agatha Christie con protagonista Hercule Poirot ha guadagnato 639.000 Euro per un totale di oltre 11 milioni.

Da segnalare, al sesto posto e con oltre 580.000 Euro, The Greatest Showman, il musical con Hugh Jackman uscito nel giorno di Natale.