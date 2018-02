A Quiet Place - Un posto tranquillo: nuovo trailer e nuove immagini del thriller-horror di John Krasinski con Emily Blunt

Esce nelle nostre sale il 12 aprile A Quiet Place - Un posto tranquillo, che è il nuovo film da regista di John Krasinski che lo interpreta anche al fianco della moglie Emily Blunt e di Noah Jupe e Millicent Simmonds.

Avvolto dal mistero, questo thriller-horror si sta svelando man mano con i suoi video promozionali, cui ora si aggiunge questo nuovo trailer ufficiale. In base alle nostre deduzioni, ci troviamo in un presente distopico e post-apocalittico, dove a perseguitare i pochi umani sopravvissuti non sono zombie, ma creature mostruose e letali che attaccano quando sentono dei rumori. La Blunt e Krasinski sono madre e padre di due bambini, di cui almeno uno sordomuto, che devono sopravvivere in questo mondo ostile e pericoloso. E lei è anche incinta.

Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di A Quiet Place - Un posto tranquillo, e alcune immagini del film.

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD