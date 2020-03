A Quiet Place: John Krasinski ha già idee per un terzo film

News Cinema

L'uscita americana di A Quiet Place 2, sequel dell'horror di grande successo di Krasinski, resta confermata al 20 marzo, nonostante l'allarme per il coronavirus.

Nonostante la pandemia ormai conclamata e la recente notizia del contagio di due celebri attori come Tom Hanks e la moglie Rita WIlson, i cinema in America per ora restano aperti, ed è un buon momento per il cinema dell'orrore. Dopo il grande successo di pubblico e critica de L'uomo invisibile, uscirà il 20 marzo A Quiet Place 2, attesissimo sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, che ha conquistato tutti due anni fa. Inizialmente Krasinski era scettico sulla possibilità di un sequel, ma come abbiamo visto si è ricreduto e adesso, durante la promozione del nuovo film, si è detto pure possibilista su una trilogia.

"È interessante" - ha detto l'attore e regista a Collider - "Non avevo davvero pensato a un secondo film mentre facevo il primo. Ma tutti mi facevano delle domande durante le riprese. Nel primo ho messo dei fuochi in lontananza e mi sono sempre chiesto 'Non sarebbe bello se potessimo esplorare dove portano quei fuochi? Chi c'è dall'altra parte?'. Ma non ho mai pensato che ci sarebbe stato un sequel. Perciò quando alla fine ho deciso di scriverlo, sono partito da lì. E stavolta, quando il mio cervello ha iniziato a farsi domande su alcune cose e su un loro possibile significato in futuro, ho cominciato a prendere appunti in caso dovessi prepararmi per un terzo film".

A quanto pare la storia della famiglia Abbott non è ancora finita. Speriamo che il mondo reale sia presto un posto meno pericoloso e ci permetta di tornare di spaventarci (solo) al cinema quanto prima.