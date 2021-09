A Quiet Place II in Ultra HD 4K e Blu-ray, rivelato in una camera anecoica!

News Cinema

Per l'uscita in formato fisico di A Quiet Place II, si è organizzato un unboxing molto particolare in una camera anecoica al Politecnico di Milano. Ecco il video!

A Quiet Place II sarà disponibile dal 23 settembre in Ultra HD 4K Steelbook, Blu-ray e dvd: in occasione del lancio di questa versione fisica del sequel, la Koch Media ha invitato alcuni influencer e giornalisti a un unboxing molto particolare... al Politecnico di Milano, documentato nel video che vi presentiamo. Dal momento infatti che il silenzio è un elemento portante di questa saga diretta da John Krasinski e interpretata da Emily Blunt, come ben sapranno i suoi fan, lo svelamento dell'edizione è avvenuto nella camera anecoica nel Laboratorio di Acustica del Dipartimento di Energia. Cos'è una "camera anecoica"?