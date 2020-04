A Quiet Place 2: la Paramount annuncia la nuova data di uscita

News Cinema

L'atteso sequel dell'horror di John Krasinski uscirà in America, speriamo, per il weekend del Labor's Day.

A Quiet Place 2, sequel del successo A Quiet Place, ancora diretto da John Krasinski, era uno degli horror più attesi dell'anno, ma ha dovuto arrendersi come molti all'avanzata del coronavirus. Adesso la Paramount ha annunciato un'altra possibile data di uscita. Non sappiamo quanto possa essere attendibile ma fa comunque piacere vedere che si guarda oltre, quando questo brutto periodo finirà e potremo tornare a spaventarci solo al cinema.

La nuova data di uscita americana di A Quiet Place 2 è il week-end del Labor Day, che per la precisione inizia il 4 settembre. Sarà troppo presto? Solo il tempo lo dirà, ma qualcuno ci spera. Dal film, la cui uscita iniziale era fissata al 20 marzo, ci si aspettavano ottimi incassi per cui è estremamente improbabile che la Paramount lo faccia uscire direttamente in digitale.

Quindi incrociamo le dita e speriamo che il nostro mondo torni presto alla normalità e ci consenta di appassionarci di nuovo a quello niente affatto normale della famiglia Abbott e degli altri sopravvissuti.