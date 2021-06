A Quiet Place 2 in vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Nonostante il numero totale di presenze nei cinema italiani non sia aumentato significativamente rispetto alla settimana scorsa, un film ha svegliato la sonnolenza estiva: A Quiet Place II con Emily Blunt, seguito della storia fantahorror su un'invasione aliena che impone agli esseri umani il silenzio per sopravvivere. Ancora una volta diretto da John Krasinski, il lungometraggio ha debuttato nel weekend con 330.000 euro e ha raccolto già nel mondo quasi 250 milioni di dollari, a fronte di un budget di 61. Plausibile che superi i 350 del primo atto, anche se quello costò assai meno, sui 17.

Secondo posto per un altro esordio, quello di Una donna promettente di Emerald Fennell, vincitrice del premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale: Carey Mulligan è una donna che vuole vendicare la morte di una sua cara amica, con uno sconvolgente piano, meticoloso e tragico. All'esordio sui nostri schermi porta a casa 91.500 euro.