A Quiet Place 2: entra Djimon Hounsou, esce Brian Tyree Henry

News Cinema

Cambio della guardia nel cast del sequel dell'horror di John Krasinski.

C'è stato un cambio della guardia nel cast di A Quiet Place 2, il sequel dell'horror "muto" di John Krasinski che ha al centro la famiglia del primo film (meno ovviamente lui), in lotta per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature cieche ma che sentono il minimo rumore.

Djimon Hounsou, l'attore ed ex modello rivelato nel 1997 da Amistad di Steven Spielberg e da allora presenza fissa nel cinema americano, sostituisce Brian Tyree Henry, che ha dovuto rinunciare al film per altri precedenti impegni in conflitto con la lavorazione (di recente lo abbiamo visto nel reboot La bambola assassina e lo vedremo in futuro in The Eternals, oltgre che in La donna alla finestra e The Outside Story).

Al cast si è già aggiunto tempo fa Cillian Murphy, mentre tornano Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe. Le riprese di A Quiet Place 2, sempre scritto da Krasinski, inizieranno questo autunno. Il primo film ha incassato oltre 340 milioni di dollari al box office mondiale, di fronte a un budget molto contenuto, ricevendo anche numerosi premi della critica.

Di recente abbiamo visto Hounsou - non sappiamo ancora quale ruolo avrà nel sequel - in Serenity e Captain Marvel e lo rivedremo nel reboot di Charlie's Angels e nel prequel The King's Man - Le origini.