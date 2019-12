A Quiet Place 2: ecco un primissimo teaser trailer del sequel con Emily Blunt

News Cinema

Il film, in uscita nel mese di marzo 2020, è di nuovo diretto da John Krasinski e vede di nuovo Emily Blunt nei panni di Evelyn Abbott.

E' sicuramente tra i sequel più attesi del 2020. Dopo il grande successo di critica ma anche di pubblico (con oltre 340 milioni di dollari d'incasso mondiale) del primo film, vera sorpresa della stagione cinematografica 2018, è in arriva nei cinema nel mese di marzo prossimo A Quiet Place 2, di cui sono arrivate online le primissime immagini video in questo breve teaser trailer



A Quiet Place 2: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In attesa del primo trailer ufficiale di A Quiet Place 2, annunciato per la fine di questo mese, ricordiamo che il film è nuovamente diretto da John Karsinski, con protagonista sua moglie (nella vita reale) Emily Blunt, nel ruolo di Evelyn Abbott.

Per chi non avesse visto il primo film A Quiet Palce - Un Posto tranquillo, ricordiamo che la trama ruotava intorno alla famiglia Abbott che lotta per la sopravvivenza in un mondo post-apocalittico invaso da predatori extraterrestri, creature, cieche ed estremamente veloci, che attaccano qualsiasi cosa produca rumore, grazie ad un senso dell'udito potentissimo. Dopo esser rimasti tra i pochi sopravvissuti, gli Abott sono così costretti a vivere nel silenzio più assoluto per evitare di attirare l'attenzione delle creature letali.



Della trama di questo nuovo capitolo al momento non si hanno molti dettagli, se non quelli trapelati dalle dichiarazioni del regista stesso, ovvero che l'azione - che molto probabilmente si concentrerà nuovamente sulla famiglia Abbott e sulla sua lotta per la sopravvivenza in un mondo dove il rumore è bandito, pena essere individuati e massacrati da creature aliene - dovrebbe vedere coinvolte un numero maggiori di persone, se non addirittura l'umanità intera e il destino che la aspetta nel mondo post-apocalittico in cui è ambientata la storia.

Tra le novità di questo sequel, c'è da segnalare l'ingresso nel cast di nomi prestigiosi come Cillian Murhphy, descritto come un personaggio misterioso dalle intenzioni ambigue, che entrerà in contatto con la famiglia Abbott e Djimoun Hounsou.