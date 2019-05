A Quiet Place 2: anticipata di 2 mesi l'uscita del sequel dell'horror di John Krasinski!

Ecco una bella notizia che farà la felicità degli appassionati di horror. A Quiet Place 2, sequel del fortunato e secondo noi bellissimo A Quiet Place, arriverà prima del previsto. La Paramount Pictures ha infatti anticipato la data d'uscita USA dal 15 maggio al 20 marzo 2020.

Si è molto discusso sulla trama del sequel, e quando John Krasinski, su consiglio della moglie Emily Blunt, ha deciso di tornare a raccontare un mondo in cui, se non si sta in religioso silenzio, si rischia di essere massacrati da creature aliene, la sua intenzione era di allargare il suo sguardo ad altri personaggi e di vedere il nuovo film "non come un seguito, ma come una continuazione della vita in quell'universo". Ora, invece, sembra che l'attenzione sarà concentrata in particolare sulla famiglia Abbott, anche se farà la sua comparsa un uomo che si unisce, con misteriose intenzioni, ad Evelyn (Emily Blunt) e ai piccoli Marcus (Noah Jupe) e Regan (Millicent Simmonds). A interpretarlo sarà Cillian Murphy.

Dal momento che A Quiet Place ha incassato in tutto il mondo oltre 340 milioni di dollari, è probabile che il seguito potrà contare su un notevole budget. Del resto, fra i produttori, c'è il facoltoso Michael Bay. Ad aiutare John Krasinski a scrivere il copione di A Quiet Place 2 sono stati, come per il primo film, Bryan Woods e Scott Beck. E a proposito del primo film, vi riproponiamo il trailer per rinfrescarvi la memoria sulle atmosfere in cui vi troverete immersi la prosisma primavera.