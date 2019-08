A proposito del trailer di Joker e della voce italiana di Joaquin Phoenix...

News Cinema

Non ci sono dubbi che Adriano Giannini sia un'ottima scelta. Oppure avete qualcosa in contrario?

Forse siete tra le persone che guardano i film e le serie in lingua originale e allora la questione poco vi tange. Se invece siete tra il pubblico che apprezza le versioni doppiate in italiano, vi si chiede il vostro pensiero al riguardo: il fatto che sia Adriano Giannini a prestare la voce a Joaquin Phoenix in Joker, è una scelta che vi rende felici? Vi disturba? Vi lascia indifferenti? Se vi state domandando perché dovrebbe disturbarvi, allora non ricordate che c'è un precedente. Il Joker di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro del 2008, ritenuto quasi da tutti come la migliore interpretazione di sempre di quel personaggio, era stato doppiato in italiano proprio da Adriano Giannini (bravissimo, peraltro). Inutile ribadire quanto sia spasmodica l'attesa di tutti noi nei confronti del film di Todd Phillips, del suo "studio sul personaggio" che non si ispira direttamente ai fumetti ma che cerca invece un'esplorazione nuova e realistica, che tenta un viaggio introspettivo nella psiche di una persona ai margini della società. E allora ci si interroga se sia giusto ritrovare Giannini per uno stesso personaggio nella mani di una diversa rivisitazione dello stesso. Senza nulla togliere alla sua bravura, ovviamente. Poi a pensarci bene, Claudio Santamaria è stato la voce del Cavaliere Oscuro sia nella trilogia di Nolan sia in Lego Batman.

Usciva ieri il trailer finale del Joker e contemporaneamente Adriano Giannini postava sul suo account Instagram l'immagine che vedete sotto. L'attore e doppiatore ha già dato la voce in passato a Phoenix, precisamente in The Master e Maria Maddalena, mentre è Fabio Boccanera ad averlo doppiato la maggior parte delle volte su quattordici titoli. Anche Francesco Bulckaen gli ha dato la voce in altri sei film. A proposito di personaggi cinematografici che provengono dal mondo dei fumetti, Adriano Giannini ha dato il suo contributo doppiando anche Tom Hardy in Venom, David Harbour in Hellboy e Ryan Reynolds in Lanterna Verde. Se i responsabili dell'edizione italiana di Joker hanno scelto Giannini, un motivo ci sarà e potremmo scoprirlo al cinema dal 3 ottobre.