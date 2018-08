A Private War: il trailer originale del film bellico con Rosamund Pike e Jamie Dornan

Arriverà nelle nostre sale il 31 ottobre distribuito da Notorious Pictures A Private War, seconda prova da regista di Matthew Heineman (già autore del documentrario candidato all'Oscar Cartel Land) e primo "duetto" davanti alla macchina da presa della Rosalie Quaid di Hostiles Rosamud Pike e del Christian Grey di Cinquanta sfumature di grigio Jamie Dornan. Essendo il film una storia vera che regala alla Pike un personaggio succoso e che si distingue per uno stile che non sembra affatto banale e una bella fotografia quasi desaturata, è probabile che arrivi fino ai prossimi Academy Awards e bisogna quindi tenerlo in considerazione.

A Private War è tratto dall'articolo di Marie Brenner "Marie Colvin's Private War" (pubblicato nel 2012 su Vanity Fair) e racconta il lavoro della giornalista Marie Colvin, che scrisse per il Sunday Times dal 1985 al 2012 e che lavorò in paesi devastati dalla guerra come l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia. Dopo aver perso un occhio in Sri Lanka nel 2001, non si tirò mai indietro di fronte a missioni pericolose e accettò perfino di recarsi in Siria per un reportage sull'assedio della roccaforte ribelle Homs. Ad accompagnarla nell'impresa fu il fotografo Paul Conroy. Sempre vigile e concentrata nonostante un evidente Disturbo da stress post-traumatico, nell'arco della sua carriera vinse diversi premi importanti.

Di Private War, che vanta nel cast anche Stanley Tucci, Tom Hollander e Corey Johnson, è stato diffuso oggi il trailer originale, che rivela un approccio quasi documentaristico alla materia narrata. E’ arrivato anche il poster ufficiale, sui cui si legge: "L'arma più potente è la verità".