A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga: guida al thriller con Milla Jovovich

Ambientazioni esotiche, avventura e tanta tensione per questo thriller diretto da David Twohy nel 2009, che a Milla Jovovich affianca Steve Zahn, Timothy Oliphant e Kiele Sanchez.

La trama di A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga

Cliff e Cydney si sono appena sposati, e hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele alle isole Hawaii, per godere dei suoi magnifici scenari naturali, fare escursioni ed immersioni.

Mentre stanno facendo un'escursione su un'isola remota nel bel mezzo dell'oceano, conoscono altre due coppie, quelle formate da Nick e Gina e da Cleo e Kale. I sei decidono di percorrere l'itinerario insieme, quando vengono informati che un uomo e una donna hanno commesso diversi brutali omicidi proprio su quell'isola.

Sarà l'inizio del nascere di insopportabili tensioni e sospetti reciprici, in luoghi dove nessuno di loro può chiedere soccorso in caso di bisogno. La vacanza si trasforma così in un vero e proprio incubo: in particolare per una delle coppie, finita nel mirino dei veri serial killer.

A Perfect Getaway - Una perfetta via di fuga: il trailer del film

Il regista David Twohy

A Perfect Getaway è stato scritto e diretto da David Twohy, regista americano che si era fatto conoscere il tutto il mondo grazie a Pitch Black, il film fantascientifico del 2000 che ha lanciato la stella di Vin Diesel, e con un bel film di sottomarini diretto due anni dopo e intitolato Below. Twohy è stato anche l'autore degli altri due film che, con Pitch Black, formano la cosiddetta Trilogia di Riddick, dal nome del personaggio protagonista: The Chronicles of Riddick, del 2004, e Riddick, del 2013, che al momento è anche il suo ultimo film.

Prima di cimentarsi nella regia, Twohy è stato sceneggiatore di film come Il fuggitivo, Waterworld e Soldato Jane.

Il cast di A Perfect Getaway: non solo Milla Jovovich

Con Milla Jovovich, che qui si era presa una vacanza dalla serie di Resident Evil, protagonista del film è Steve Zahn, il bravo caratterista americano che avrete sicuramente visto in innumerevoli film (solo per citarne alcuni tra i più recenti: Dallas Buyers Club, Captain Fantastic e The War - Il pianeta delle scimmie. Jovovich e Zahn sono rispettivamente Cydney e Cliff, mentre a interpretare Nick e Gina ci sono Timothy Olyphant e Kiele Sanchez. Marley Shelton e un giovane Chris Hemsworth, qui in uno dei suoi primissimi ruoli hollywoodiani, due anni prima essere scelto per il ruolo di Thor nel primo cinecomic Marvel dedicato al Dio del Tuono, sono invece Cleo e Kale.

Le location di A Perfect Getaway

Le Hawaii sono state ovviamente luogo delle riprese del film, e in particolare l'isola di Kaua'i. Ma A Perfect Getway ha anche ricostruito molte scene ambientate nello splendido arcipelago del Pacifico a Puerto Rico, in località come Aguadilla, Cabo Rojo, Isabela, Old San Juan e San Sebastian, oltre che in diversi hotel. La scena del film ambientata in una grotta marina è invece stata girata in Giamaica.

A Perfect Getaway: il parere della critica

Questo thriller di David Twohy è stato accolto da un parere generalmente positivo da parte della critica. Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes è certificato "Fresh" grazie a un 63% di giudizi positivi su 136 recensioni complessive raccolte.

In generale, oltre agli scenari naturali, punti di forza del film sono stati considerati da sceneggiatura di Twohy e la sua capacità di costruire bene i personaggi, ma soprattutto per la sua capacità di divertire e intrattenere senza insultare l'intelligenza dello spettatore come troppo spesso accade.