A Napoli non piove mai: il debutto alla regia di Sergio Assisi con una commedia su (e contro) i luoghi comuni

Nel 2015 l'attore Sergio Assisi esordisce alla regia con la commedia napoletana A Napoli non piove mai e si circonda di un cast partenopeo doc che comprende Sergio Solli, Francesco Paolantoni e Lucio Caizzi.

Quest'anno un altro amato attore napoletano, Giampaolo Morelli, ha debuttato alla regia cinematografica con una commedia romantica, 7 ore per farla innamorare. Cinque anni fa era toccato sempre a un interprete partenopeo, Sergio Assisi, produrre, interpretare e dirigere il suo – per ora – ultimo film per il cinema, intitolato A Napoli non piove mai. Sempre di una commedia si tratta, più radicata però in una città sorprendente, bellissima e piena di talenti come il capoluogo campano, di cui Assisi prende in giro, riproponendoli, i classici stereotipi. Al fianco dell'attore ci sono due bravi comprimari come Valentina Corti, nota attrice televisiva, ed Ernesto Lama, ma nel cast compaiono molti volti noti e amati di attori napoletani doc: l'interprete delle commedie di Eduardo De Filippo e di molti film di successo, Sergio Solli, è il padre del protagonista, mentre nel ruolo del vigile del fuoco c'è l'irresistibile Francesco Paolantoni. E ancora Lucio Caizzi, Nunzia Schiano (donna Concetta), Benedetto Casillo e un milanese, Luigi Di Fiore, che è stato per cinque anni uno degli interpreti di Un posto al sole.

A Napoli non piove mai: la trama e il trailer

Nella storia si incrociano a Napoli le vite di tre personaggi: Barnaba, che a 38 anni non ha ancora deciso cosa fare della sua vita, litiga col padre per questo ed è stato appena lasciato dalla fidanzata; Jacopo – che lo ospita a casa sua -, ex compagno di scuola con la sindrome dell'abbandono che tenta continuamente il suicidio, e Sonia, una ragazza che ha studiato storia dell'arte su nel profondo Nord, e arriva a Napoli con l'incarico di restaurare un dipinto in una chiesa, ma soffre della sindrome di Stendhal e si sente male ogni volta che si trova davanti un'opera d'arte. Le appassionate preghiere di Barnaba a Sant'Antonio perché gli ricarichi il bancomat, lo porteranno proprio nella chiesa dove lavora Sonia.



Sergio Assisi, un attore a 360 gradi

Sergio Assisi è nato a Napoli il 13 maggio 1972 da una famiglia di artisti e dimostra fin da piccolo la sua indole creativa, realizzando sketch, scrivendo racconti e debuttando su un palcoscenico a soli 16 anni. Dopo aver studiato all'Accademia d'arte del teatro Bellini di Napoli, inizia a recitare a teatro in pièce sempre più impegnative, da Molière a Shakespeare, passando per Edoardo Scarpetta e Carlo Goldoni, fino al debutto nella regia teatrale del 2003 con C'è folla al castello di Jean Tardieu. Al cinema arriva nel 1988 grazie a Lina Wertmuller, che lo sceglie come protagonista di Ferdinando e Carolina, per cui ottiene una candidatura al Globo d'Oro. Seguono ruoli in film come Amore e libertà, dove è Masaniello, Ultima fermata, Fratelli unici e C'è sempre un perché. In televisione ricopre parti importanti in L'attentatuni, Assunta Spina, Elisa di Rivombrosa 2, Le ragazze dello Swing, Rimbocchiamoci le maniche, Una pallottola nel cuore e Non ho niente da perdere.