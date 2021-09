A Mouthful of Air: Amanda Seyfried mamma tormentata da uno oscuro segreto nel trailer del film

News Cinema

Amanda Seyfried è la protagonista di un film drammatico intitolato A Mouthful of Air. L'attrice candidata all'Oscar per Mank fa la parte di una madre perseguitata dal passato.

Il 2021 è stato un anno fortunato per Amanda Seyfried, che qualcuno ricorderà sempre come la figlia di Meryl Streep in Mamma Mia! L'attrice ha infatti ricevuto la sua prima candidatura all'Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua performance in Mank. Prossimamente la vedremo, in un ruolo da protagonista, in un film drammatico intitolato A Mouthful Of Air che arriva nelle sale USA il prossimo 29 ottobre e di cui è appena uscito il trailer.

In A Mouthful of Air Amanda Seyfried è una mamma prima felice e poi infelice. A interpretare suo marito è Finn Wittrock, che ricordiamo in diverse stagioni di American Horror Story e nella prima stagione di Ratched. Siamo abituati a vederlo in personaggi un po’ fuori di testa, quindi ci fa uno strano effetto trovarlo nella parte di una persona normale e amorevole. Nel cast del film ci sono anche Paul Giamatti, Amy Irving, Jennifer Carpenter e Michael Gaston. La regia e la sceneggiatura sono di Amy Koppelman, qui al suo esordio dietro alla macchina da presa.

Questa la sinossi ufficiale di A Mouthful of Air:

Julie Davis è una persona affettuosa che ama suo marito e il suo bambino ed è un'autrice di libri per bambini. Mentre i suoi testi suggeriscono come affrontare le paure dei bambini, la donna deve ancora fare i conti con un oscuro segreto che l'ha perseguitata per tutta la vita. Dopo la nascita del suo secondo figlio, si verificano eventi che riportano a galla il segreto, costringendola a una tremenda e devastante lotta per la sopravvivenza.