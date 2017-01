A Milena Canonero l'Orso d'oro alla carriera

Due anni fa, celebravamo il quarto Oscar della costumista Milena Canonero, ottenuto per Grand Budapest Hotel. Adesso alle sue nove candidature e quattro statuette, una delle più stimate collaboratrici di Stanley Kubrick, con cui ha lavorato in un tris eccezionale come Arancia Meccanica, Barry Lyndon e Shining, aggiungerà anche l'Orso d'oro alla carriera che le è stato tributato dal sessantasettesimo Festival di Berlino, che si svolgerà dal 9 al 19 febbraio.

Torinese di nascita, londinese di formazione, sposata ad un attore americano, Marshall Bell, e americana d'adozione, Canonero è una delle nostre artiste più conosciute al mondo e la sua carriera non ha certo bisogno di ulteriori riconoscimenti, ma fa sempre piacere che il talento venga ancora riconosciuto e premiato in un mondo che tende a dimenticare in fretta anche i meriti più evidenti.