A Matt Damon sfugge la regia dell’action Father Daughter Time

E’ da quando ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura per Will Hunting - Genio Ribelle che aspettiamo Matt Damon nelle vesti di regista. E invece, il debutto dietro alla macchina da presa dell’uomo che ha prestato volto e corpo all’immenso Jason Bourne al momento non sembra dover diventare realtà. Eppure il desiderio da parte sua c’era, e sappiamo che all’inizio Matt avrebbe dovuto non solamente capitanare il cast di Manchester by the Sea, ma anche dirigere il film, affidato poi, come si sa, a Kenneth Lonergan, che ne ne aveva firmato la sceneggiatura.

Adesso Damon sembra aver perso un’altra occasione: un progetto intitolato Father Daughter Time: A Tale of Armed Robbery and Eskimo Kisses. L’attore lo aveva puntato circa cinque anni fa, ma apprendiamo oggi che il testimone è passato a Gavin O’Connor (che di recente si è occupato di The Accountant).

Storia di un padre e una figlia che si macchiano di una serie di crimini, Father Daughter Time ha a che vedere con l’esperienza personale del regista, che è stato per diverso tempo un ragazzo padre e che non vedeva l’ora di raccontare una relazione familiare così stretta e spesso difficoltosa, soprattutto quando non ci sono modelli femminili di riferimento.

E’ ancora incerta la data di inizio riprese, visto che O’Connor è impegnato con la serie Netflix Seven Seconds e ha in programma il reboot di The Green Hornet. Magari all’ultimo si tirerà indietro, lasciando finalmente a Matt Damon la sua occasione per dimostrare di essere un kickass anche dietro al monitor e nella direzione degli attori.