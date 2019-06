A Mano Disarmata: Claudia Gerini e Federica Angeli in sala per un saluto al pubblico di The Space Cinema

A Mano Disarmata, il film tratto dall'omonimo libro autobiografico della giornalista di cronaca nera costretta a vivere sotto scorta dal 2013, a causa delle minacce ricevute per le inchieste sul territorio di Ostia e sul potere degli Spada, arriva nelle sale The Space Cinema il 6 giugno. Per l’occasione Federica Angeli, protagonista della vicenda, e Claudia Gerini, che la interpreta nella pellicola, incontreranno il pubblico al The Space Cinema Parco de’ Medici allo spettacolo delle ore 21:00.



A Mano Disarmata: Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film, distribuito da Eagle Pictures, mette al centro della storia la vita di una donna normale che si divide tra la famiglia e il lavoro in redazione. Mentre sta conducendo un'inchiesta, Federica viene minacciata dal boss Spada che vuole impedirle di portare avanti le sue indagini. Successivamente la giornalista, che assiste sotto casa sua a un duplice omicidio, sceglierà di parlare con la polizia in qualità di unica testimone. Questa coraggiosa decisione la costringe a vivere sotto scorta, rinunciando alla sua libertà di donna e madre. Un susseguirsi di colpi di scena in cui lo spettatore può vivere con lei le sue paure, a tratti la sua disperazione, i momenti di solitudine e la straordinaria solidarietà della società civile.



È così che Federica Angeli coglierà l’occasione, senza risparmio, per votare la sua vita a una missione: la lotta ai clan che occupano una parte della Capitale, Ostia, dove lei stessa vive. Una testimonianza puntuale, incalzante, senza respiro, che non dimentica mai la sua dimensione di donna, di madre e di moglie contesa alla serenità familiare.



I biglietti per assistere alla prima di “A Mano Disarmata” e per incontrare Claudia Gerini e Federica Angeli, sono disponibili sull’app ufficiale e sul sito The Space Cinema. L’appuntamento è previsto al The Space Cinema Parco de' Medici, alle ore 21:00.