A Londra la merenda è in stile La Bella e la Bestia (ed è Sold Out fino a novembre)

"Posso fare un dolcetto a forma di Cogsworth (Tockins in italiano), l'ho fatto domenica scorsa per la festa di mia figlia". Potrebbe aver detto così uno sous-chef della cucina del Town House di Londra, se non lo stesso executive chef Steve Gibbs. Insomma, questa idea di ispirarsi all'atteso film La Bella e la Bestia per dare un'identità diversa al tè del pomeriggio è stata accolta dai clienti con un entusiasmo al di là delle aspettative. Molto al di là.

La merenda a tema chiamata Tale As Old As Time, come un brano del film, è stata organizzata per un tempo limitato, dal 13 al 26 febbraio. Il bar/ristorante ha ricevuto un così alto numero di richieste da estendere l'iniziativa fino al prossimo 30 novembre e fino a questa data tutti i tavoli di ogni singolo pomeriggio risultano prenotati. Possono arrivare cancellazioni e per questo motivo, se siete interessati e sapete di passare da Londra, tenete d'occhio il sito del Town House (che si trova all'interno dell'Hotel The Kensington) o il sistema di prenotazioni esterno Bookatable.

E comunque cosa succede durante questa merenda? Come spiega il menu qui sotto al prezzo di 35 sterline, pari a 41 euro, vengono serviti una serie di assaggi a cominciare da salatini, torta di cervo, arancini al ragù e zafferano con crema al limone, soufflé di formaggio con pissaladière alle cipolle di Roscoff. A seguire vaniglia in gelatina dorata, mousse di cioccolato bianco, tortina al cioccolato, macaron al cocco e cioccolato, marzapane. Gli assaggi continuano con una selezione di tramezzini di diversa farcitura per chiudere con una baguette pan brioche alla marmellata di albicocche e ancora cioccolato. Naturalmente il tutto è accompagnato dai tè più raffinati e da un bicchiere di champagne (che alza il prezzo a 53 euro).