A Lina Wertmüller l'Oscar alla Carriera, insieme a David Lynch, Wes Studi e Genna Davis

Nel 1976, Lina Wertmüller, è stata la prima donna al mondo a ricevere una candidatura al Premio Oscar per la regia. Il film era Pasqualino Settebellezze, per il quale aveva ricevuto anche la nomination per la migliore sceneggiatura.

43 anni dopo, l'Academy ha deciso di renderle onore con un Oscar alla carriera, che andrà anche a David Lynch e a Wes Studi, l'attore americano di origine cherokee, che ricordiamo in film come Geronimo, Balla coi lupi, L'ultimo dei Mohicani, Avatar e, più di recente nella serie tv Penny Dreadful.

Nell'annuncio ufficiale fatto poco fa dall'Academy c'è anche il nome di Geena Davis, già premiata nel 1989 come migliore attrice non protagonista per il film Turista per caso, e alla quale andrà il Jean Hersholt Humanitarian Award, per il suo continua impegno nella lotta per l'eguaglianza dei generi nel mondo dei media. I 4 Oscar onorari saranno consegnati il 27 ottobre prossimo in occasione dell'11esimo Governors Awards alla Ray Dolby Ballroom al Hollywood & Highland Center.

Lina Wertmüller (91 anni nel mese di agosto prossimo) è stata protagonista anche al recente Festival di Cannes, in occasione della proiezione ufficiale di Pasqualino sette bellezze nella sua versione restaurata a cura del CSC - cineteca nazionale e finanziato da Gemona Films.