A Lars Von Trier per L'elemento del crimine va il premio Ligeia del LIFF6

Il Lamezia Film Festival assegna al regista, presente il 13 novembre in videoconferenza, il premio per l'opera prima nella sezione Esordi d'autore.

Ci fa piacere dare la notizia di un premio assegnato nel nostro Paese a Lars Von Trier, una delle voci autoriali più originali (e per questo controverse) del cinema contemporaneo.

È stato infatti assegnato al regista danese il premio Ligeia del Lamezia International Film Festival, nella sezione Esordi d'autore, dedicata ai migliori esordi del cinema, con la sua opera prima L’elemento del crimine (1984). Il film dell’autore, che si presenta come un noir, attraversa poi le regioni della fantascienza sociologica e punta alla fine ad una rilettura metafisica dei concetti di identità e persona. Stilisticamente raffinato e complesso, dominato da una surreale tonalità oro, l’opera si moltiplica in immagini frammentate e cunicoli letterari.

Per questo, il Festival ha deciso di conferirgli il Premio Ligeia che vuole omaggiare e valorizzare gli esordi eccellenti del cinema, quelle opere prime che sono state capaci di segnare profondamente non solo la storia cinematografica, ma anche e soprattutto quella culturale, politica e sociale. La premiazione si terrà domani sera, 13 novembre, come evento di chiusura della giornata e avverrà in video conferenza da Copenaghen.