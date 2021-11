A Journal for Jordan: il trailer finale del dramma sentimentale di Denzel Washington con Michael B. Jordan

News Cinema

Un nuovo e ultimo trailer per il dramma sentimentale, tratto da una storia vera, A Journal for Jordan, diretto da Denzel Washington e con Michael B. Jordan.

Mesi fa vi avevamo proposto il primo trailer di A Journal For Jordan, una storia vera e drammatica che è stata scelta da Denzel Washington per la sua quarta regia cinematografica. Come protagonista, Washington ha voluto proprio quello che molti considerano il suo erede naturale, il talentuoso Michael B. Jordan. Adesso è uscito il trailer finale del film, che uscirà in America il 25 dicembre, in cui Jordan è il sergente Charles Monroe, che in missione in Iraq scrive un diario per il figlio, attraverso il quale rivive anche la sua relazione con Dana (Chanté Adams) e la nascita del loro amore.

Il film è tratto dal libro autobiografico della giornalista Dana Canedy.

La trama di A Journal For Jordan

A Journal For Jordan si basa sulla vera storia del sergente Charles Monroe King, un soldato di stanza in Iraq, che inizia a scrivere un diario di amore e consigli per il suo bambino. In America, il capo redattore del New York Tomes Dana Canedy rivisita la storia della sua improbabile relazione con KIng che le ha cambiato la vita e della duratura devozione dell'uomo per lei e per il figlio. Un racconto trascinante di un amore che capita una volta nella vita e un potente promemoria dell'importanza della famiglia.