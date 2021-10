A House On the Bayou: il trailer dell'horror della Blumhouse in cui la morte arriva dai vicini

News Cinema

Sono arrivate le prime immagini di un horror prodotto dalla Blumhouse e intitolato A House On the Bayou in cui una sprovveduta famiglia compie il clamoroso errore di accogliere in casa dei vicini, con conseguenze disastrose.

"Il diavolo ci osserva sempre" - dice un inquietante e barbuto signore anziano nel trailer nuovo di zecca di A House on the Bayou, un horror targato Blumhouse che negli Stati Uniti uscirà on demand il 19 novembre, pronto a spaventare anche gli spettatori più indomiti.

A House on the Bayou ci insegna una regola che i protagonisti dei film dell'orrore sistematicamente ignorano: mai far entrare nella propria casa, appena acquistata in un luogo che non si conosce, persone mai viste prima. Facendo questo errore madornale, la famiglia del film si complica non poco la vita, visto che il padre e il figlio che varcano la soglia della loro dimora sono strani, bigotti e decisamente violenti.

A recitare in A House on the Bayou sono Angela Sarafyan, Paul Schneider e Lia McHugh. Quest'ultima è fra gli interpreti di Eternals, il cinecomic con Angelina Jolie e diretto da Chloé Zhao che alcuni hanno avuto la fortuna di vedere in anteprima all'ultima Festa del Cinema di Roma e che arriverà nelle nostre sale il 3 novembre.

Ecco dunque il trailer di A House on the Bayou e la sinossi ufficiale dell’horror, che è diretto da Alex McAulay (Non dirlo a nessuno):

Nel tentativo di riavvicinarsi e rimettere in piedi la loro relazione, Jessica e John Chambers (Angela Sarafyan e Paul Schneider) cercano una fuga idilliaca in una remota casa di campagna in Lusiana. Quando dei vicini sospettosamente amichevoli si presentano, non invitati, a cena, il weekend prende una svolta sinistra, mentre i legami familiari vengono messi alla prova e oscuri segreti riaffiorano.